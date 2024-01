Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną twierdzi, że Rosja zmierza do przygotowania gruntu mającego na celu destabilizację Mołdawii i uzasadnienie przyszłych rosyjskich kampanii w regionie. Elementem operacji Kremla są twierdzenia rosyjskich władz dotyczące konieczności ochrony Rosjan i osób rosyjskojęzycznych w Naddniestrzu. Resort putinowskiej dyplomacji twierdzi, że Mołdawia prawdopodobnie planuje pomóc NATO w szkoleniu sił ukraińskich na swoim terytorium, to zaś byłoby równoznaczne z "bezpośrednim zaangażowaniem" w działania zbrojne po stronie Ukrainy.