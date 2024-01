Emerytka udostępnił dwie wiadomości.

Emerytka skazana za aktywność na Vkontakte

Jedna z nich informowała o liczbie rosyjskich żołnierzy zabitych na wojnie, a druga była "emocjonalnym wideo". W swoim wyjaśnieniu emerytka stwierdziła, że udostępniła te wiadomości, gdy jej brat znajdował się pod gruzami budynku w mieście Dniepr po ostrzale.

Vkontakte - co to za serwis?

Vkontakte, znane również jako VK, to rosyjski serwis społecznościowy. Jest to platforma, która umożliwia użytkownikom utrzymanie kontaktu ze znajomymi, rodziną i kolegami. Vkontakte jest używane przez dziesiątki milionów osób na całym świecie. Jest to miejsce, gdzie użytkownicy mogą dzielić się wiadomościami, zdjęciami, filmami i innymi treściami. Według danych z 2021 roku, VK miało ponad 62,59 miliona aktywnych użytkowników miesięcznie tylko w Rosji.