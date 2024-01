Thierry Breton, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, skrytykował to działanie, argumentując, że nie przeszło ono przez wielostronne mechanizmy bloku.

Dziś widzimy, że Niemcy próbują działać w pojedynkę, nikogo nie nabrały, a w szczególności próbują przestać wspierać Europejski Instrument na rzecz Pokoju - powiedział.

Umowa o bezpieczeństwie Francji i Ukrainy

Konflikt wybuchł, gdy Emmanuel Macron ogłosił, że Francja podpisze w lutym dwustronną umowę o bezpieczeństwie z Ukrainą i dostarczy pociskiStorm Shadow oraz "kilkaset" bomb - informuje portal telegraph.co.uk.

Niemcy wielokrotnie apelowały do innych krajów europejskich o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy w ostatnich tygodniach - przypomina telegraph.co.uk. Planowane dostawy broni na Ukrainę przez większość państw członkowskich UE nie są wystarczające - powiedział Olaf Scholz 9 stycznia.

Co to jest Europejski Instrument na rzecz Pokoju?

Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF) to pozabudżetowy fundusz utworzony przez Unię Europejską, który ma na celu zwiększenie zdolności UE do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Pozwala on finansować działania operacyjne o skutkach wojskowych lub obronnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Rada UE przyjęła decyzję o ustanowieniu EPF 22 marca 2021 roku. Jest to fundusz o wartości około 5 mld EUR na okres 2021–2027. EPF zastąpił i rozszerzył wcześniejsze instrumenty finansowe w tej dziedzinie, takie jak mechanizm Athena i Instrument na rzecz Pokoju w Afryce.