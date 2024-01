Według scenariusza zawartego w notatce mogą mieć miejsce walki na terenie Polski, w tym w rejonie przesmyku suwalskiego, co może prowadzić do “starć z licznymi ofiarami śmiertelnymi”.

Gen. Polko: Wypuścili ją celowo

Gen. Roman Polko skomentował informacje opublikowane przez niemiecki dziennik “Bild” Według niego to nie pierwszy taki ujawniony plan. Jeszcze przed agresją rosyjską na Ukrainę, podczas ćwiczeń Zapad, były malowane różnego rodzaju scenariusze uderzenia na sojusz NATO, czyli, krótko mówiąc, przez Litwę do przesmyku suwalskiego i jednocześnie uderzenie na tyły NATO, czyli tak naprawdę na infrastrukturę krytyczną, systemy dowodzenia - ocenił.

Gen. Polko wyjaśnił, że wyciek notatki, stanowiący jeden z możliwych scenariuszy ćwiczeń, przedostał się do niemieckiej prasy i był zaplanowany.

Jaki był cel?

Trudno, żeby NATO nie malowało swoich scenariuszy reagowania i nie przewidywało tych najczarniejszych scenariuszy, bo przygotuj się na najgorsze, oczekuj najlepszego po to, żeby reagować, żeby budować własne zdolności obronne. Jeżeli chodzi o sam przeciek, w moim przekonaniu został on celowo wypuszczony po to, aby też obudzić trochę niemieckie społeczeństwo - skomentował generał..