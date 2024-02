Brytyjskie media, politycy opozycji i byli oficerowie nie zostawiają suchej nitki na stanie sił zbrojnych. Ich zdaniem, to, że najnowszy lotniskowiec Royal Navy musi trafić do stoczni, bo wykryty w nim rdzę, to "bolesne rozczarowanie" i dowód na fatalny stan brytyjskich sił zbrojnych.