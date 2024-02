Novak ułaskawiła byłego wicedyrektora domu dziecka w Bicske na północy Węgier, skazanego na trzy lata i cztery miesiące za pomoc w tuszowaniu przypadków pedofilii swojego szefa. Dyrektor domu dziecka, którego ofiarą w latach 2004-2016 padło co najmniej dziesięciu nieletnich, otrzymał osiem lat więzienia.

Wiadomość o prezydenckim ułaskawieniu rozejdzie się po całej Europie i zaszkodzi międzynarodowej reputacji Katalin Novak - twierdzi politolog Attila Agh, cytowany przez "Nepszavę".

Ułaskawienie przed wizytą papieża

Do ułaskawienia doszło tuż przed wizytą papieża Franciszka w Budapeszcie w kwietniu 2023 roku. "Wizyta papieża jest dla głowy państwa szczególną okazją do skorzystania z prawa łaski. Dlatego prezydent postanowiła przy tej okazji udzielić szerokiego zakresu ułaskawień" - napisano wówczas w oświadczeniu pałacu prezydenckiego.

To nie jedyne kontrowersyjne i krytykowane na Węgrzech ułaskawienie w związku z wizytą Franciszka. Novak darowała wówczas karę m.in. skrajnie prawicowemu aktywiście Gyorgy’owi Budahazy’emu, skazanemu za terroryzm.

Opozycja pisze do papieża

Choć do ułaskawienia doszło ponad pół roku temu, sprawa byłego wicedyrektora domu dziecka w Bicske wyszła na jaw dopiero niedawno. Największa partia opozycyjna na Węgrzech Koalicja Demokratyczna (DK) napisała list do papieża, informując go o sprawie i szukając poparcia dla swego krytycznego stanowiska.

Przeciwko decyzji prezydent Novak protestują również inne partie opozycyjne. "Obrończyni pedofilów" - napisali na transparencie przedstawiciele opozycyjnej partii Momentum, którzy protestowali w piątek przed Pałacem Sandora, siedzibą głowy państwa węgierskiego. Partia Jobbik, podobnie jak Momentum, wezwała prezydent do ustąpienia ze stanowiska.

Reakcja biura prezydent

"Za prezydentury Katalin Novak nie ma i nie będzie litości dla pedofilów. Nie ma usprawiedliwienia dla pedofilii" - napisało biuro szefowej państwa w odpowiedzi na pytanie portalu 444.hu. "Osoby skazane za pedofilię nie zostały i nie zostaną ułaskawione przez prezydent Novak" - dodało biuro.

Novak sprawuje urząd prezydenta Węgier od maja 2022 roku. Wcześniej zajmowała m.in. stanowisko sekretarza stanu ds. rodziny i młodzieży, a następnie ministra bez teki ds. rodziny w rządzie Viktora Orbana.