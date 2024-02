Premier Narendra Modi, ubrany w tradycyjny pomarańczowy strój oraz specjalny hełm, nurkował - razem wojskowymi płetwonurkami - w swoim ojczystym stanie Gudżarat, by dotrzeć do świętego miejsca Dwarki. Nie tylko się w ruinach pomodlił, ale także złożył ofiarę, według tradycyjnego hinduistycznego rytuału. Wizja Dwarki dalej wzmocniła moje pragnienie do rozwijania Indii - powiedział po wyjściu z wody Modi.

Reklama

Czym jest Dwarka?

Wyznawcy hinduizmu - jak przypomina "Daily Telegraph" - wierzą, że królestwo Dwarki, stworzone przez samego Krysznę, zatonęło w Morzu Arabskim po jego śmierci. Ruiny tej świątyni to jedno z najważniejszych miejsc hinduistycznych i jedno z siedmiu miejsc pielgrzymek wyznawców.

Reklama

Krytycy atakują premiera

Tymczasem krytycy premiera przypominają, że odkąd Modi został szefem rządu w 2014, to w Indiach narasta religijna polaryzacja, a muzułmanie, którzy stanowią aż 14 proc. populacji tego państwa są marginalizowani.