14 Eskadra to jedna z najbardziej zasłużonych i najstarszych jednostek RAF. Nieoficjalnie, jak pisze "Daily Telegraph", zwano ją "Krzyżowcami" - to ze względu na to, że podczas pierwszej wojny światowej walczyła nad Gazą i Palestyną.

Zmiana nazwy po pojedynczej skardze

Teraz jednak, jak ujawnia brytyjski dziennik, personel jednostki dostał zakaz korzystania z tej nieoficjalnej nazwy. Poskarżył się bowiem muzułmanin, służący w RAF, że pseudonim "Krzyżowcy" go obraża. Jako nowoczesne i różnorodne siły zbrojne musimy być pewni, że nie używamy żadnych ofensywnych pojęć, które godzą w wartości RAF. Dlatego 14 Eskadra dostała zakaz używania swojej historycznej nazwy - tłumaczy zmiany rzecznik Królewskich Sił Powietrznych.

Oburzenie pilotów

Piloci są oburzeni. Gdyby zapytali każdego, kto służy w naszej eskadrze, zamiast narzucać nam zmianę, to nikt by nie chciał zmiany nazwy, bo to część naszej historii - tłumaczy jeden z pilotów. Nie była to nazwa, która budzi uprzedzenia, zresztą każda jednostka ma swoją przeszłość, ale wydaje się nam, że skoro przeszłość nie pasuje do teraźniejszości, to musi zostać całkowicie wygumkowana - dodaje.