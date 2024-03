Francuski parlament przyjął zmianę konstytucji, która wpisuje prawo do aborcji do konstytucji. To jest pierwszy taki zapis na świecie. Decyzja ta spotkała się z różnymi reakcjami. Konferencja Biskupów Francji wyraziła smutek w związku z tą decyzją i podkreśliła, że aborcja jest "zamachem na ludzkie życie".