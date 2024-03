Polak przyjechał do Bangladeszu, by przeprowadzić kontrolę w fabryce produkującej odzież. Był specjalistą ds. kontroli jakości w jednej z polskich firm odzieżowych. To nie była jego pierwsza wizyta w Chattogram. Do Azji przybył 24 lutego. Ciało 58-latka znaleziono w hotelu w okropnym stanie, z licznymi obrażeniami głowy i innych części ciała, które mogą wskazywać na morderstwo. Różne jednostki policji prowadzą dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Polak z licznymi obrażeniami znaleziony w hotelu

Policja znalazła ślady obrażeń z tyłu głowy i innych części ciała, które wskazują, że mogło to być morderstwo. Jego pokój został również splądrowany. Analizujemy nagrania z kamer przemysłowych i czekamy na raporty lekarzy medycyny sądowej - przekazał zastępca komisarza policji w Cottogram Mostafizur Rahman, cytowany przez "The Daily Star".

Ciało zostało wysłane do szpitala Chattogram Medical College w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Oświadczenie MSZ

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Wroński, ogłosił w środę, że w związku z tą kwestią trwa śledztwo. Rzecznik MSZ dodaje, że sprawa jest również znana konsulowi w New Delhi, Indiach. Niemniej jednak, ze względu na charakter sprawy, MSZ nie udziela dalszych informacji.