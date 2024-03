Alan Titchmarsh jest znany w Korei dzięki swojej pasji do ogrodnictwa. Koreańczycy uwielbiają oglądać jego program, w którym zajmuje się roślinnością. Jak informuje portal The Guardian od 2022 roku jest on stałym elementem państwowej telewizji w Korei Północnej.

Reklama

Nigdy nie wyobrażałem sobie, że moje programy dotrą do Korei Północnej, ale mam nadzieję, że uspokajający charakter brytyjskiego ogrodnictwa zostanie tam dobrze przyjęty - mówił prezenter cytowany przez portal.

Alan Titchmarsh i jego dżinsy

Jednakże, jego dżinsy, które nosił podczas swojego programu "Garden Secrets", stały się problemem dla północnokoreańskich cenzorów.

Reklama

Reklama

Dżinsy są postrzegane jako symbol imperializmu USA i ich noszenie jest zakazane w Korei Północnej od początku lat 90. XX wieku.

Cenzura w Korei Północnej

W jednym z odcinków, który nagrano w ogrodach XVII-wiecznego Hatfield House w Hertfordshire, Titchmarsh jest pokazany klęczący na ziemi, z podwiniętymi rękawami kraciastej koszuli. Jego spodnie są jednak zamazane, ale i tak nie udało się ukryć faktu, że są to dżinsy.

Portal tłumaczy, że północnokoreańscy cenzorzy edytują każdy godzinny odcinek programu. Skracają go do 15 minut, maskują komentarz Titchmarsha północnokoreańskimi narratorami i dodają ścieżkę dźwiękową z muzyką instrumentalną.

Kampania przeciwko zachodniej kulturze

Cenzurowanie garderoby Titchmarsha jest częścią kampanii mającej na celu ochronę Koreańczyków Północnych przed "złym" wpływem zachodniej kultury, która rozpoczęła się pod rządami byłego przywódcy, Kim Dzong Ila.

Wygląda na to, że zakaz noszenia dżinsów nie obejmuje zachodnich turystów, którzy mogą ubierać się tak, jak im się podoba, gdy odwiedzają Północ.