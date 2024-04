Przewodniczący czeskiej parlamentarnej komisji ds. bezpieczeństwa Pavel Żaczek powiedział niemieckiej grupie śledczej Correctiv, że pieniądze z Rosji dla polityków w Europie płynęły do Czech przez Polskę. Szczegółów nie sprecyzował, ale stwierdził, że była to kwota od setek tysięcy do miliona euro.