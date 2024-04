ISW donosi, że urzędnicy amerykańscy i izraelscy oficjalnie oświadczyli, że siatka irańska obsługuje szczególnie transport broni strzeleckiej i rakiet przeciwpancernych.

Izrael na celowniku Hamasu

Irańska siatka przemytnicza w Jordanii mogłaby umożliwić już zmotywowanym bojówkom Hamasu na Zachodnim Brzegu atakowanie celów izraelskich - zauważa Instytut.

"Wysiłki Iranu mające na celu zbudowanie sieci zależności na Zachodnim Brzegu są częścią większego planu zmierzającego do militarnego otoczenia Izraela" - pisze think thank w nowym raporcie.

Wpływy Iranu na Zachodnim Brzegu

Teheran starał się w ostatnich latach rozwijać swoje wpływy na Zachodnim Brzegu, jednak wojna Izraela z Hamasem tylko uwypukliła wady tamtejszej siatki Iranu - kwituje ISW.