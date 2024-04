Sojusz Rosji z Iranem

Według "The Washington Post" w wyniku sojuszu Rosja dostarczyła Iranowi szereg artylerii, w tym cenne wyrzutnie przeciwlotnicze i drony.Zdaniem ekspertów, świadczy to o niepokojącej dynamice między obydwoma narodami, co pokazuje, że Iran rośnie w siłę – także siłę negocjacyjną.

- To już nie jest relacja patron-klient, w której Rosja ma całą przewagę – powiedziała Hanna Notte, dyrektor programu nieproliferacji Eurazji w Centrum Studiów nad Nieproliferacją im. Jamesa Martina (CNS) w Kalifornii.

- Irańczycy czerpią korzyści z tej zmiany. Charakter tej relacji wykracza poza samo zdobywanie rzeczy. Występują też transfer wiedzy i korzyści niematerialne – dodała.

Wymiana broni i wiedzy

W 2022 roku eksperci ostrzegali, że Rosja dąży do zacieśnienia stosunków z Iranem, gdy ten zgodził się pomóc Moskwie w trakcie inwazji na Ukrainę. Na mocy porozumienia Iran dostarczył tysiące dronów i rakiet bojowych, zaś Kreml zapowiedział odwzajemnienie pomocy.

Rosja obiecała wesprzeć Iran technologią obrony powietrznej i zaawansowanymi myśliwcami, zwłaszcza, że Teheran spodziewa się kontrataków ze strony Izraela.

Urzędnicy i eksperci, którzy rozmawiali z "The Washington Post", podkreślają, że dostawy broni do Iranu sprawią, że irańska armia posiadając zdolność zestrzeliwania samolotów i rakiet, będzie dysponować znacznie większą siłą.

Przede wszystkim Iranowi zależy na rosyjskich wyrzutniach przeciwlotniczych S-400, które według analityków, są w stanie zniszczyć myśliwce Stealth obsługiwane przez Izrael i Stany Zjednoczone.

Wyciekł irański mail

Gazeta donosi, że w marcu 2023 roku przyłapano rosyjskiego handlarza bronią, który zapraszał delegację Irańczyków do zwiedzenia jednej z fabryk broni – NPP Start.

Fabryka ta jest objęta amerykańskimi sankcjami za wspieranie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W tym miesiącu grupa hakerów udostępniła zaś skradzione irańskie maile, w których Rosjanie opisali spotkanie jako "zaprezentowanie potencjału naukowo-technicznego oraz możliwości produkcyjnych".

Choć nie jest jasne, czy podczas tej podróży zakupiono jakąkolwiek broń, analitycy uznają, że stosunki między obydwoma narodami są już ukształtowane, w miarę jak oba narody pogrążają się w konfliktach.

Zyska armia Iranu

Według cytowanychekspertów współpraca Rosji z Iranem będzie wykraczać poza wyrzutnie przeciwlotnicze i może obejmować także produkcję wojskowych dronów.

Na współpracy mogą zyskać również siły powietrzne Iranu, które do tej pory były postrzegane jako te, które pozostają w tyle za innymi światowymi siłami.

Irańskie siły powietrzne składają się głównie z odrestaurowanych amerykańskich i radzieckich odrzutowców sprzed 1979 roku. Jednakże Rosja ma dążyć do przekazania Teheranowi myśliwców Su-35.

Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że nie ma dowodów, by Irańczycy otrzymali te samoloty, lecz może to wynikać z opóźnień w płatnościach.