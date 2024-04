Powodzie w ciągu ostatnich dwóch tygodni zmusiły do ewakuacji dziesiątki tysięcy ludzi z północnego Kazachstanu i przygranicznych obszarów Rosji. Są one spowodowane szybkim topnieniem śniegu i lodu w połączeniu z ulewnymi deszczami.

Reklama

Na swoim kanale w Telegramie Szumkow wezwał wszystkich mieszkańców obszarów zagrożonych powodzią do natychmiastowego opuszczenia domów, ponieważ oczekuje się, że poziom wody wzrośnie nawet o 11 metrów powyżej normy. - To nie jest zwykła powódź, to prawdziwe zagrożenie! - alarmował.

Zagrożona fabryka uzbrojenia?

W Kurganie - mieście liczącym ponad 300 tys. mieszkańców - znajduje się fabryka wojskowa Kurganmaszzawod, której produkcja obejmuje bojowe wozy piechoty i lekkie czołgi. Pojawiły się spekulacje, że w pewnym momencie fabryka może znaleźć się w strefie objętej powodzią.

Reklama

Mieszkańcy położonego dalej na wschód miasta Iszym również zostali poproszeni o ewakuację z powodu wysokiego poziomu rzeki o tej samej nazwie.

Oczekuje się, że poziom wody w rzekach Iszym i Toboł, które stanowią część siódmego najdłuższego na świecie systemu rzecznego Ob, osiągnie szczyt 23 lub 24 kwietnia.