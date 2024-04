Według "Nowaja Gazieta Jewropa" Kadyrow miał usłyszeć diagnozę w 2019 roku. Lekarze zdiagnozowali u niego "martwicę trzustki". Od tego czasu czeczeński przywódca częściej pojawiał się w szpitalach niż na oficjalnych wydarzeniach. Ponadto jego wygląd znacznie się pogorszył.

Od postawienia diagnozy Ramzan Kadyrow regularnie jeździ do Moskwy na badania i terapie, a we wrześniu zeszłego roku lekarze musieli wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną.

Kadyrow powiększył się o półtorej raza. Kształt jego brzucha nabrał wszelkich oznak wodobrzusza trzustkowego, nabawił się straszliwej duszności, zaczął z trudem mówić, chodził powoli i ubierał się zbyt ciepło jak na czeczeński klimat – pisze Nowaja Gazieta Jewropa.