Kadyrow odpowiada na doniesienia

Po opublikowanych informacjach, dotyczących stanu zdrowia Ramzana Kadyrowa, służby prasowe opublikowały nagranie, na którym widać przywódcę Czeczenii na spotkaniu poświęconemu "kwestiom związanym z udziałem Czeczenii w specjalnej operacji wojskowej".

Reklama

W sieci pojawiło się również nagranie ćwiczącego na siłowni Kadyrowa. Nie ma jednak pewności, kiedy wideo zostało nagrane.

Reklama

U Kadyrowa zdiagnozowano martwicę trzustki

Według "Nowaja Gazieta Jewropa" Kadyrow miał usłyszeć diagnozę w 2019 roku. Lekarze zdiagnozowali u niego "martwicę trzustki". Od tego czasu czeczeński przywódca częściej pojawiał się w szpitalach niż na oficjalnych wydarzeniach. Ponadto jego wygląd znacznie się pogorszył.

Od postawienia diagnozy Ramzan Kadyrow regularnie jeździ do Moskwy na badania i terapie, a we wrześniu zeszłego roku lekarze musieli wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną.