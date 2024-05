We wtorek wieczorem stanowy Kongres przyjął ustawę, na mocy której zostanie wprowadzony ten obowiązek, a teraz oczekuje się, że podpisze ją gubernator stanu Jeff Landry.

"Podstawa wszelkich praw w Luizjanie"

Kongresmenka Dodie Horton, która oznajmiła, że dziesięć przykazań "jest podstawą wszelkich praw w Luizjanie", domaga się, by były one umieszczane na plakatach o rozmiarach co najmniej 28 cm na 35,5 cm.

Axios podaje, że kilka innych stanów, jak Teksas, Karolina Południowa i Utah, również rozważa wprowadzenie podobnego przepisu.

Religia "sponsorowana" przez stany

Portal wyjaśnia, że inicjatywy takie pojawiły się po kilku decyzjach Sądu Najwyższego USA, które zainspirowały mniej rygorystyczną interpretację klauzuli dotyczącej pierwszej poprawki do konstytucji niezezwalającej na ustanawianie religii "sponsorowanej" przez poszczególne stany.

Organizacje broniące praw obywatelskich, jak Amerykanie Zjednoczeni na rzecz Oddzielenia Kościoła i Państwa, oprotestowały ustawę już na etapie projektu i najprawdopodobniej zaskarżą nowe przepisy do sądu - pisze Axios.