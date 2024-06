Zełenski spotka się z Bidenem

Sullivan zapowiedział spotkanie prezydentów USA i Ukrainy podczas briefingu na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One w drodze do Paryża. Zarówno Zełenski, jak i Biden wezmą udział w czwartek w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę lądowania Aliantów w Normandii. Sullivan nie chciał zdradzić, kiedy i gdzie dojdzie do spotkania.

Powiedział natomiast, że USA skupione są na dostarczaniu Ukrainie broni i w szczególności elementów systemu obrony powietrznej. Wykluczył jednocześnie wysłanie instruktorów wojskowych na Ukrainę.

Doradca Bidena ocenił, że choć Ukraina znalazła się w "dziurze" z powodu kilkumiesięcznego przestoju w dostawach amerykańskiej broni, to obecnie dzięki wznowieniu dostaw "wygrzebuje" się z niej i wzmocniła swoje pozycje wokół Charkowa i w Donbasie.

Szczyt G7. Dyskusja o zamrożeniu rosyjskich aktywów

Mówiąc o planowanych rozmowach z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, Sullivan stwierdził, że USA będą próbowały "mocno popchnąć" sprawę wykorzystania zamrożonych głównie w Europie rosyjskich aktywów na rzecz pomocy Ukrainie. Ma to być też główny temat dyskusji podczas nadchodzącego szczytu przywódców G7 w Apulii we Włoszech.

Sullivan odniósł się też do złożonej przez Izrael propozycji zawieszenia broni i potencjalnego trwałego zakończenia walk w Gazie. Jak stwierdził, mimo sprzecznych sygnałów na ten temat ze strony różnych izraelskich polityków, liczy się to, że władze Izraela złożyły formalną i pisemną propozycję. Dodał, że Waszyngton wciąż czeka na formalną odpowiedź Hamasu w tej sprawie, a do Kataru, pośredniczącego w kontaktach z Hamasem, wysłany został dyrektor CIA Bill Burns.