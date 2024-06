Obowiązkowy pobór na Litwie

Za przyjęciem ustawy, która nakazuje wejść w szeregi Sił Zbrojnych chcącym studiować Litwinom, opowiedziało się 81 deputowanych. Przeciwnych było dwóch, a od głosu wstrzymało się 27 osób. Nowe przepisy dotyczą osób mających od 18 do 22 lat.

"Reforma przewiduje objęcie poborem wszystkich absolwentów litewskich szkół, którzy dopiero po odbyciu służby zasadniczej będą mogli pójść na studia. Kwalifikacja medyczna będzie dotyczyła każdego Litwina, który ukończył 17. rok życia" – podaje Biełsat.

Litwini wezwą przyszłych studentów do wojska

Nowe litewskie prawo określiło też, że przyszli studenci będą powoływani do wojska na dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na poborowych będzie mniejsze, służba może zostać skrócona do sześciu miesięcy. Wezwania do armii dostaną również absolwenci uczelni wyższych, którzy posiadają specjalizacje w dziedzinach potrzebnych wojsku.

Zważając na niestabilną sytuację w Europie, Rada Obrony Narodowej zdecydowała o podniesieniu liczebności Sił Zbrojnych z 20 840 do 29 380 żołnierzy. Z kolei liczba poborowych ma wzrosnąć z 4 240 do 7 040.