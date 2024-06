Statystyczny model FiveThirtyEight wskazuje na dużą niepewność i wyrównane szanse obu kandydatów, choć daje nieznaczną przewagę Bidenowi ze względu na "fundamentalne" czynniki, tj. stan gospodarki, czy korzyści, jakimi zwykle cieszy się urzędujący prezydent. Biden wygrał w 53 ze 100 przeprowadzonych symulacji, zaś Trump - w 47. Jednocześnie uznawane za "realistyczne" wyniki wahają się od 132 do 445 (na 538) głosów elektorskich dla Bidena, co oznacza, że możliwa jest zarówno jego klęska, jak i zdecydowana wygrana w głosowaniu Kolegium Elektorów.

Model bierze pod uwagę głównie średnią z sondaży w poszczególnych stanach, ale także historyczne trendy i czynniki, takie jak odczucia wyborców co do stanu gospodarki czy poziom polaryzacji politycznej. Co ciekawe, model obejmujący same tylko sondaże daje przewagę Trumpowi, oceniając jego szanse na wygraną na 58 proc. Trump nieznacznie prowadzi w niemal wszystkich kluczowych stanach, które zdecydują o wyniku wyborów (Karolinie Północnej, Georgii, Nevadzie, Arizonie, Pensylwanii i Wisconsin) i remisuje z Bidenem w Michigan.

Przewidzieli wynik ostatnich wyborów do Kongresu

Jak jednak zaznaczyli analitycy ośrodka, historycznie wyniki sondaży zmieniają się pomiędzy czerwcem i listopadem średnio o 9 punktów procentowych, co może całkowicie odmienić obraz sytuacji. Prognozy FiveThirtyEight będą codzienne aktualizowane wraz z napływem nowych danych.

Przewidywania tej sondażowni są jednymi z najczęściej używanych w mediach w analizie szans wyborczych. Model statystyczny blisko przewidział wynik ostatnich wyborów do Kongresu (tj. mniejsze od spodziewanego zwycięstwo Republikanów) w 2022 roku, zaś w wyborach 2020 roku dawał Bidenowi 90 proc. szans na wygraną, a Demokratom 75 proc. szansy na odbicie Senatu (do czego doszło). Gorzej wypadł natomiast w 2016 roku, gdy ocenił szansę na sukces Donalda Trumpa na 28,6 proc.