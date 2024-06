W filmie, opublikowanym po raz pierwszy w 2010 roku na kanale YouTube, a następnie usuniętym, Gouws mówi: W porządku, jest kilka rzeczy, które chcę powiedzieć. Zabij, je…nych kafirów (to w języku afrikaans pogardliwe określenie czarnego mieszkańca RPA - przyp. red.), zabij wszystkich pie… czarnuchów. To wszystko, co mam, k…, do powiedzenia!

Wyciek rasistowskich nagrań

Wcześniej w tym tygodniu wypłynęły inne rasistowskie uwagi Gouwsa wygłaszane przed 16 laty. W obronę wziął go wówczas lider DA John Steenhuisen, negocjujący od kilku dni z prezydentem RPA i liderem Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) Cyrilem Ramaphosą skład rządu jedności narodowej. Steenhuisen tłumaczył, że Gouws był wtedy młody i nieodpowiedzialny.

Ale południowoafrykańskie media zastanawiają się, czy Steenhuisen jest świadomy, że pojawił się kolejny skrajnie rasistowski film.

Sprawdzanie autentyczności filmu

Film udostępniono przewodniczącej federalnej Sojuszu Demokratycznego Helen Zille, która odmówiła komentarza, dopóki nie upewni się co do prawdziwości nagrania. Skontaktowałam się z Renaldo. Mówi, że w ogóle nie przypomina sobie, aby kręcił film zawierający tak wulgarny język, i jeśli taki film istnieje, to prawdopodobnie został wygenerowany przez sztuczną inteligencję" - powiedziała Zille, cytowana przez portal IOL. Dodała, że film został wysłany specjalistom do sprawdzenia.

Okazuje się, że film został rzekomo opublikowany przez Gouwsa 11 marca 2010 roku pod tytułem "Zabij wszystkich czarnych ludzi", ale chwilę po emisji został usunięty.

Opinia eksperta od technologii deepfake

Poproszony przez IOL o komentarz analityk Andrew Fraser powiedział, że jest bardzo mało prawdopodobne, że film został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Technologia deepfake jest powszechnie dostępna od mniej niż pięciu lat. Ten film po raz pierwszy wzbudził kontrowersje w 2016 roku, więc jest mało prawdopodobne, że został sfałszowany. Film jest widoczny w archiwum kanału YouTube Gouwsa w Internet Archive Wayback Machine i został zarchiwizowany w 2011 roku. Jest mało prawdopodobne, że został tam umieszczony w złośliwy sposób – powiedział Fraser.

Oskarżony polityk: Nowy poziom kampanii oszczerstw

O komentarz poproszono też Gouwsa, który zaprzeczył, że nakręcił takie wideo. Przez lata nakręciłem setki filmów. Nie użyłbym takich określeń. W ciągu ostatnich kilku dni toczyła się przeciwko mnie kampania oszczerstw i wydaje się, że sytuacja osiągnęła nowy poziom – powiedział.

W internecie w RPA trwa kampania zbierania podpisów pod petycją wzywającą do usunięcia Gouwsa z parlamentu. Zebrano już prawie 50 tys. podpisów.