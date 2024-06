"Dom to nie tylko słowo. Dom to Ukraina. Dziś z rosyjskiej niewoli wróciło do domu kolejnych 90 naszych rodaków" - napisał Zełenski na Telegramie.

Wzruszające słowa

Prezydent zaznaczył, że wrócili żołnierze, którzy "bronili Mariupola, elektrowni atomowej w Czarnobylu, Chersonia, Doniecka, Charkowa, Zaporoża i Ługańska".

"Pamiętamy o wszystkich naszych ludziach w rosyjskiej niewoli. Nadal pracujemy nad uwolnieniem każdego z nich. Szukamy prawdy o wszystkich, którzy mogą być przetrzymywani przez wroga" - podkreślił prezydent.

"Nie płacz, mamo. Wszystko dobrze. Już jestem w domu…" - słyszymy słowa uwolnionego Ukraińca na wzruszającym nagraniu.

Po 90 jeńców uwolnionych

Zełenski podziękował szczególnie Zjednoczonym Emiratom Arabskim za pomoc w uwolnieniu Ukraińców. Zjednoczone Emiraty Arabskie pośredniczyły w wymianie 180 jeńców między Rosją a Ukrainą.

Również rosyjskie MON potwierdziło powrót swoich 90 żołnierzy.