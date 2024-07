Z dniem 1 lipca br. Polska przejęła po raz siódmy roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4). Motto przewodnie brzmi: "V4: powrót do korzeni" lub "V4: Back to Basics". To nawiązanie do fundamentalnych wartości współpracy wyszehradzkiej, takich jak wolność, prawa człowieka, rządy prawa oraz zaangażowanie w proces integracji europejskiej i współpracę na rzecz bezpieczeństwa w Europie.