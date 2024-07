Kawa to jeden z najbardziej utytułowanych szybowników na świecie. W dorobku ma m.in. 24 medale mistrzostwo globu, w tym 18 złotych. Latał też nad Himalajami, w tym nad najwyższym szczytem świata, Mount Everestem (8849 m n. p. m.).

Czym jest K2?

K2 to najwyższy szczyt Karakorum i drugi co do wysokości szczyt Ziemi. Znajduje się na granicy Chin i Pakistanu.