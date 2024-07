"Joe Biden nie pamięta, jak wczoraj zrezygnował z wyścigu"

"Nadszedł nowy dzień, a Joe Biden nie pamięta, jak wczoraj zrezygnował z wyścigu!" – napisał Donald Trump w portalu X. Jak stwierdził, Biden domaga się harmonogramu kampanii i zorganizowania rozmów z prezydentami Chin Xi i Putinem Rosji na temat możliwego rozpoczęcia III wojny światowej. "Biden jest ostry, zdecydowany, energiczny, wściekły i gotowy do działania!" – dodał Trump.

To kolejny sarkastyczny wpis kandydata Republikanów na prezydenta. W poprzednim Trump odniósł się z kolei bezpośrednio do decyzji amerykańskiego przywódcy o rezygnacji z ubiegania się o reelekcję. "Oszust Joe nie nadawał się na kandydata i z pewnością nie nadaje się do sprawowania swoich funkcji" – stwierdził kandydat Partii Republikańskiej w swojej sieci Truth Social. Były prezydent stwierdził również, że pokonanie Kamali Harris będzie znacznie łatwiejsze niż Bidena.

Trump straszy III wojną światową

Donald Trump w czasie swoich publicznych wystąpień kilkukrotnie nawiązał do III Wojny Światowej. - Zakończę każdy kryzys międzynarodowy wywołany przez obecną administrację, w tym straszliwą wojnę Rosji z Ukrainą, do której nigdy by nie doszło, gdybym był prezydentem - mówił w czasie ostatniego wiecu w Milwaukee.

- Wojna teraz szaleje w Europie i na Bliskim Wschodzie. Rosnące widmo konfliktu wisi nad Tajwanem, Koreą, Filipinami i całą Azją, a nasza planeta chwieje się nad krawędzią III wojny światowej, to będzie wojna, jakiej jeszcze nie było ze względu na broń – dodał.

- Za cztery miesiące odniesiemy niesamowite zwycięstwo i rozpoczniemy cztery najwspanialsze lata w historii naszego kraju. Razem zapoczątkujemy nową erę bezpieczeństwa, dobrobytu i wolności dla obywateli każdej rasy, religii, koloru skóry i wyznania – podsumował Trump.