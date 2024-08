"Co trzeba zrobić, żeby zakończyć to szaleństwo? Pięściarka musi zakończyć walkę z obrażeniami zmieniającymi życie? A może musi zostać zabita?" - napisała J.K. Rowling, autorka książek o Harrym Potterze przed walką Julii Szeremety z Tajwanką Yu Ting Lin. Po finale spotkało się to z mocną ripostą ze strony sztabu Yu Ting Li.