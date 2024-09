Według chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych oficjalnym tematem szczytu jest "Połączenie sił w celu przyspieszenia modernizacji i zbudowania wysokopoziomowej chińsko-afrykańskiej społeczności ze wspólną przyszłością". Jednak prezydent Xi chce też wykorzystać szczyt do rywalizacji z Zachodem. Zgodnie z jego wizją Pekin ma stać się twórcą reguł, a nie państwem stosującym się do tych opartych na międzynarodowym porządku. A do tego potrzebuje kilkadziesiąt krajów Afryki, które zaakceptują jego reguły i staną się sojusznikami w instytucjach międzynarodowych, zwłaszcza w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Reklama

Chiny nie chcą już udzielać nowych pożyczek

Chiny nadal chcą zwiększać handel i uzyskać dostęp do surowców z kontynentu, w tym miedzi, kobaltu i litu z Botswany, Namibii, Zimbabwe i Zambii. Jednak po umowach o restrukturyzacji zadłużenia z Czadem, Etiopią, Ghaną i Zambią Pekin zamierza wstrzemięźliwie udzielać nowych pożyczek, które charakteryzowały dotychczas jego politykę w Afryce, a które są obecnie na najniższym poziomie od dwóch dekad.

Chiny mierzą się też obecnie z krytyką, że ich podejście do partnerów gospodarczych i handlowych w Afryce jest typowo kolonialne i nastawione na wydobycie surowców, niczym nieograniczony połów ryb i pozyskanie urodzajnej ziemi, której płody wysyłane są do Azji. Pekin na rozpoczynającym się forum będzie chciał zmienić tę narrację.

"Największe wydarzenie dyplomatyczne"

Reklama

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi powiedział we wtorek, że tegoroczna konferencja jest „największym wydarzeniem dyplomatycznym”, jakie kraj ten zorganizował w ostatnich latach, z największą frekwencją zagranicznych przywódców.

Frekwencja rzeczywiście jest imponująca; w Pekinie reprezentowana jest niemal cała Afryka. Niemal, ponieważ prawdopodobnie jedynym nieobecnym będzie Eswatini, kraj, który nie ma żadnych powiązań z Chinami i jako jedyny w Afryce utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Tajwanem, który Chiny uważają za część swojego terytorium. Pozostałe 53 kraje wysłały szefów państw lub ich przedstawicieli oraz liczne delegacje ministerialne.

Szczyt Chiny-Afryka, oficjalnie nazywany Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej (FOCAC), odbywa się co trzy lata od 2000 r. Ten, który rozpoczął się w środę, a zakończy w piątek, jest dziewiątym takim spotkaniem.