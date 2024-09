Szef ukraińskiego państwa wystąpił we wtorek na konferencji prasowej po szczycie Platformy Krymskiej w Kijowie.

"Bez tego nie wygramy wojny"

Nasz dialog, który trwa co tydzień i co miesiąc ze Stanami Zjednoczonymi, jest dla nas bardzo ważny. USA przekazały nam i wciąż przekazują największe wsparcie militarne i finansowe. Liczymy więc na to i bez tego nie zdołamy wygrać (wojny) – powiedział.

"To nie zależy od mojego optymizmu"

O ile jestem optymistą co do ich (USA) decyzji o udzieleniu nam pozwolenia na użycie broni dalekiego zasięgu, to decyzja ta nie zależy od mojego optymizmu; zależy od ich optymizmu. To jest teraz dla nas bardzo ważne. W każdym razie oczekuję dialogu z prezydentem (Stanów Zjednoczonych Joe) Bidenem w tym miesiącu– podkreślił Zełenski.