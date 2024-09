W kontekście narastających napięć związanych z rosyjską agresją na Ukrainę, niemiecki minister obrony, Boris Pistorius, podczas swojej wizyty na Litwie ostrzegł przed zagrożeniami stwarzanymi przez zbrojenia Rosji.

Minister Obrony Niemiec: Dla Rosji Ukraina to dopiero początek

Na konferencji prasowej w Wilnie podkreślił, że dla Moskwy Ukraina to zaledwie początek większych planów militarnych, co budzi poważne obawy w Europie i krajach NATO.

Rosja zwiększa liczebność swojej armii

Jak podkreślił Pistorius, Rosja w ostatnim czasie znacznie przyspieszyła produkcję broni i rozbudowę swoich sił zbrojnych. Zwrócił uwagę, że liczebność armii rosyjskiej stale rośnie, co potwierdzają ostatnie decyzje Władimira Putina. Prezydent Rosji wydał dekret zwiększający liczebność sił zbrojnych do niemal 2,4 miliona, z czego 1,5 miliona to żołnierze. Jak podaje portal Deutsche Welle jeszcze na początku wojny w Ukrainie w 2022 roku, liczba rosyjskich żołnierzy wynosiła około miliona.

Zdaniem Pistoriusa, Rosja nie ogranicza swoich ambicji do Ukrainy. Dla Putina Ukraina to tylko początek - stwierdził minister, podkreślając, że celem Kremla jest podważenie jedności wśród państw NATO i Unii Europejskiej, między innymi poprzez cyberataki oraz inne formy wojny hybrydowej .

Nowa służba wojskowa w Niemczech

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, minister Pistorius zapowiedział również prace nad wprowadzeniem nowego modelu służby wojskowej w Niemczech. Jego zdaniem, nowa forma służby jest konieczna, aby niemieckie siły zbrojne były przygotowane na wypadek wojny. Zaznaczył też, że Niemcy dążą do tego, aby ich wydatki na obronę przekraczały 2 proc. PKB, co jest kluczowym celem NATO .