Fala zakażeń we Włoszech. Denga w regionie Marche

Włoscy naukowcy biją na alarm w związku z gwałtownym wzrostem liczby przypadków dengi – tropikalnej choroby wirusowej, która dotarła do Europy. Najwięcej zachorowań odnotowano w regionie Marche – ponad 100 przypadków. Aktualnie temperatura maksymalna dochodzi tam do ponad 20 stopni Celsjusza, co ułatwia rozprzestrzenianie się wirusa.

Władze regionu podjęły zdecydowane działania w związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń dengą. W gminie Fano przeprowadzono dezynsekcję na terenie całego miasta, a także zainicjowano działania mające na celu eliminację larw komarów. Lokalne władze starają się w ten sposób przywrócić kontrolę nad sytuacją, która – jak informują – staje się coraz bardziej niepokojąca.

Epidemia dengi w regionie Marche we Włoszech. "Sytuacja poza kontrolą"

"Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Liczba zakażeń jest co najmniej dwukrotnie większa, niż wynika z oficjalnych danych. Mamy nadzieję, że zima nadejdzie jak najszybciej" - napisał w mediach społecznościowych Roberto Burioni, profesor wirusologii na uniwersytecie San Raffaele w Mediolanie.

Z kolei Flavia Riccardo, kierowniczka badań w Departamencie Chorób Zakaźnych Narodowego Instytutu Zdrowia, wyraziła nadzieję, że"dalsze rozprzestrzenianie się choroby uda się powstrzymać". Podkreśliła, że obszar infekcji jest niewielki, a komary, które przenoszą wirusa, mają ograniczony zasięg ruchu do 200 metrów, co daje szansę na opanowanie sytuacji.

Wirus denga. Co to za choroba?

Dengato tropikalna choroba, którą wywołuje ukąszenie komarów przenoszących wirusa. Zakażenie nie przenosi się bezpośrednio między ludźmi. Dotychczas denga była powszechna głównie w Azji, krajach regionu Pacyfiku, na Karaibach, w obu Amerykach i Afryce, jednak, jak pokazuje obecna sytuacja, choroba zaczyna pojawiać się również w innych częściach świata.

"Podczas gdy wielezakażeń dengą przebiega bezobjawowo lub wywołuje tylko łagodną chorobę, wirus może czasami powodować cięższe przypadki, a nawet doprowadzić do śmierci" – ostrzega WHO.

Do typowych objawów dengi należą wysoka gorączka, silny ból głowy, okolic oczu oraz mięśni i stawów oraznudności. Ciężkie objawy występują najczęściej po ustąpieniu gorączki i należą do nich silny ból brzucha, uporczywe wymioty, krwawienie z dziąseł lub nosa.