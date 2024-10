Wybory w USA. Najnowszy sondaż

Do wyborów w USA pozostało 11 dni. Amerykanie pójdą do urn 5 listopada 2024 roku. Oznacza to, że kampanie wyborcze Kamali Harris i Donalda Trumpa są na ostatniej prostej. Kto na dziś ma większe szanse, by pozostać prezydentem Stanów Zjednoczonych? Najnowszego sondaż Siena College opublikowany w piątkowym wydaniu "The New York Times", wskazuje na remis. Badanie wskazało dokładnie 48 proc. dla obojga kandydatów. To zmiana w porównaniu z poprzednim sondażem, który ukazał się tej samej gazecie dokładnie 8 października. Wyniki wskazywały wówczas dwa punkty procentowe przewagi Harris nad Trumpem - 49 proc. do 47 proc.

Trump czy Harris. Zadecydują swingujące stany

Najnowszy sondaż można uznać za potwierdzenie teorii, że o wyborze nowego prezydenta USA zadecydują tzw. swing states, czyli swingujące stany, czyli Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Karolina Północna, Wisconsin i Pensylwania. To właśnie w tych stanach nie ma wyraźniej przewagi. - Wynik, który pojawił się na mniej niż dwa tygodnie przed dniem wyborów (…) nie jest optymistyczny dla Harris - czytamy w "The New York Times".