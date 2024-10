1 stycznia 2025 roku wejdą w życie nowe przepisy zakazujące stosowania rtęci. To część szerszej strategii Unii Europejskiej. Choć w Polsce zakaz obowiązuje od 2022 roku nowe przepisy zakażą nie tylko plomb z amalgamatu.

Te produkty będą zakazane w 2025 roku

Amalgamat, popularny jeszcze na początku XXI wieku, jest mieszanką metali, w której blisko połowę stanowi rtęć. Rtęć jest z kolei silnie toksyczna i potrafi przenikać do gleby oraz wód gruntowych generując nieodwracalne skutki dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Tymczasem według amerykańskich badań z 2017 roku, amalgamat stosowano w co piątym wypełnieniu stomatologicznym. Liczba ta nie była dużo niższa w 2022 roku jednak to właśnie wtedy Polska zakazała jego stosowania wyprzedzając regulacje UE.

Nowy zakaz obejmie jednak nie tylko amalgamat. Do 2027 roku z rynku znikną także lampy rtęciowe. Jak wyjaśnia UE, w przypadku rozbicia lampy zawierającej rtęć dochodzi do uwolnienia toksycznych oparów, co jest szczególnie niebezpieczne w zamkniętych pomieszczeniach.

Unia planuje więc wprowadzenie nie tylko całkowitego zakazu produkcji, importu i eksportu lamp rtęciowych, ale także wdrożenie rozwiązań LED-owych uważanych za bezpieczniejsze, a przy tym bardziej energooszczędne.

Nowe przepisy nie we wszystkich krajach

Nowe przepisy wynikające z konwencji międzynarodowych i unijnych regulacji nie obejmą jednak wszystkich krajów. Wyjątkiem są Czechy i Słowacja, które ze względu na specyfikę swojego systemu ochrony zdrowia uzyskały dwuletni okres przejściowy. To oznacza, że zakaz obejmie je w 2026 roku.