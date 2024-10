Od wiosny 2025 roku tysiące młodych osób będzie miało możliwość bezpłatnego zwiedzania Europy przez miesiąc. Unia Europejska rozda 35,5 tys. biletów na połączenia kolejowe. Bilet pozwoli na podróżowanie po Europie przez okres do 30 dni między 1 marca 2025 roku a 31 maja 2026 roku. Posiadacze biletu mogą zaplanować własne trasy lub zainspirować się już istniejącymi.

Darmowe bilety na kolej po Europie – kto może je dostać?

Program DiscoverEU skierowany jest do osób urodzonych między 1 stycznia a 31 grudnia 2006 roku. By otrzymać bilet należy odpowiedzieć na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Oprócz bezpłatnego biletu uczestnicy otrzymają także kartę zniżkową z ponad 40 tys. ofert na transport publiczny, kulturę, zakwaterowanie, wyżywienie, sport i inne usługi.

Bilet obejmuje głównie połączenia kolejowe. W wyjątkowych sytuacjach brane będzie pod uwagę wykorzystanie lotów. Dla uczestników z niepełnosprawnościami lub schorzeniami dostępne jest specjalne wsparcie, np. w postaci dodatkowego finansowania i możliwości podróżowania z osobami towarzyszącymi.

Program skierowany jest do osób z państw Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych z programem Erasmus+ takich jak Islandia, Liechtensteinu, Norwegia, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja. Wnioski przyjmowane są do 16 października do godz. 12.00. Na pytania należy odpowiedzieć na Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Unia Europejska rozdaje darmowe bilety kolejowe

Komisja Europejska uruchomiła program przyznawania bezpłatnych biletów na podróż po Europie w 2018 roku. Od tego czasu ponad 1,3 mln kandydatów złożyło wnioski o łącznie 319 tys. biletów. Dla wielu młodych osób była to pierwsza podróż bez rodziców lub innych dorosłych. Wielu z nich przyznało też, że nie byłoby w stanie sfinansować biletu bez unijnego programu.