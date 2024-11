Tatiana Kastoueva-Jean, ekspertka Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (IFRI), wskazuje, że telefon Scholza mógł utwierdzić Putina w przekonaniu o chęci Europy do powrotu do „business as usual” z Rosją.

Scholz pod ostrzałem krytyki. Eksperci: Telefon do Putina to błąd

Dlaczego Putin miałby ustąpić w sprawie Ukrainy, skoro kraje europejskie są gotowe do rozmów bez żadnych ustępstw z jego strony? Takie zachowanie największego kraju europejskiego nie zachęci go do złagodzenia stanowiska – oceniła Kastoueva-Jean.

Wewnętrzna polityka Niemiec jako motywacja

Z kolei Jana Puglierin, szefowa berlińskiego oddziału European Council on Foreign Relations (ECFR), zwraca uwagę, że telefon kanclerza był podyktowany głównie sytuacją polityczną w Niemczech.

Motywacje kanclerza są związane z wyborami w Niemczech w lutym 2025 roku i tym, że chce on prezentować się jako "kanclerz pokoju" w kraju podzielonym w kwestii wsparcia dla Ukrainy – podkreśliła Puglierin.

Ekspertka zauważa, że rozmowa z Putinem nie przyniosła żadnych korzyści, a brak koordynacji z innymi krajami europejskimi osłabił wspólne stanowisko wobec Rosji.

To nie jest czas na konkursy piękności, by wyjaśniać, kto pierwszy zadzwoni do Putina. Europa wydaje się być podzielona, co nie jest pożądane ani w relacjach z Putinem, ani w relacjach z Białym Domem – dodała Puglierin.

Krytyczny moment dla Ukrainy

"Le Monde" zaznacza, że rozmowa odbyła się w kluczowym momencie dla Ukrainy. Wsparcie Zachodu jest osłabione, szczególnie w kontekście wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA. Dziennik odnotowuje także, że inne europejskie kraje, w tym Francja, reagują ostrożnie.

Rozmowa między Emmanuelem Macronem a Putinem "na tym etapie nie jest planowana" – informuje "Le Monde", powołując się na źródła bliskie Pałacowi Elizejskiemu.

Polaryzacja w Europie

Według "Le Monde" działania Scholza mogą pogłębiać podziały w Europie, co osłabia pozycję kontynentu zarówno wobec Rosji, jak i w relacjach transatlantyckich. Eksperci zgodnie wskazują, że zamiast spontanicznych inicjatyw konieczna jest większa jedność i strategiczne podejście dowspierania Ukrainy oraz wywierania presji na Moskwę.

Źródło: "Le Monde", PAP, Media