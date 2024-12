Zełenski o żołnierzach z Korei Północnej: "Straty są zauważalne"

– Rosjanie włączają ich [żołnierzy z Korei Północnej - przyp. red.] do połączonych jednostek i wykorzystują ich w operacjach w obwodzie kurskim. Na razie tylko tam. Mamy jednak informacje, że mogą oni być wykorzystywani na innych odcinkach frontu. Straty wśród nich są już zauważalne- przekazał Wołodymyr Zełenski w przemówieniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Moskwa wciągnęła w tę wojnę kolejne państwo [Koreę Północną - przyp. red], i to w maksymalnym możliwym stopniu. A jeśli to nie jest eskalacja, to czym jest eskalacja, o której wielu mówiło? - dodał.

Rozmowy w sprawie sankcji wobec Rosji. Zełenski chce zakończenia wojny

Zapowiedział że Ukrainie będzie nadal się bronić, w tym przed żołnierzami z Korei Płn., i działać w koordynacji z partnerami, "aby zakończyć tę wojnę (...) z gwarancją pokoju". Poinformował też, że w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne rozmowy z europejskimi przywódcami w sprawie sankcji wobec Rosji i możliwości zakończenia wojny.

– Sankcje wobec Rosji, wsparcie dla naszej obrony i inwestycji we wspólną obronę Europy oraz silna dyplomacja na rzecz pokoju - to są rzeczy, które muszą rosnąć z każdym tygodniem, abyśmy w przyszłym roku, wraz z naszymi partnerami, mogli osiągnąć nasz główny cel - podkreślił.

Żołnierze z Korei Północnej w Rosji

Wojska ukraińskie weszły do graniczącego z Ukrainą obwodu kurskiego w sierpniu 2024 r., by odciążyć oddziały walczące we wschodnich obwodach Ukrainy poprzez odciągnięcie stamtąd części wojsk rosyjskich. Do dziś kontrolują tam szereg miejscowości.

Wojska Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pojawiły się na froncie w obwodzie kurskim na przełomie października i listopada br. Wysyłając żołnierzy do Rosji, przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un, wsparł swojego sojusznika Władimira Putina w agresji na Ukrainę.