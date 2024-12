Przywódcy unijni zgromadzili się w czwartek w Brukseli na ostatnim w tym roku szczycie UE. Będzie to ostatnia okazja do omówienia relacji ze Stanami Zjednoczonymi przed objęciem prezydentury przez Donalda Trumpa. W posiedzeniu bierze udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mimo to pogłoski, jakoby szczyt miał być poświęcony rozmowom pokojowym między Ukrainą a Rosją, mają być przesadzone.