Zapowiedź Trumpa. "Putin chciał denuklearyzacji"

Donald Trump podczas przemówienia online w Davos powiedział, że chciałby zawrzeć z Rosją i Chinami traktat ograniczający zbrojenia jądrowe i było to przedmiotem jego rozmów z Władimirem Putinem pod koniec pierwszej kadencji.

– Rozmawialiśmy o denuklearyzacji naszych dwóch krajów, a Chiny by się do tego przyłączyły. Chiny mają teraz o wiele mniejszy arsenał nuklearny niż my, ale oni szybko nas dogonią w pewnym momencie w ciągu najbliższych czterech lub pięciu lat. I powiem wam, że prezydentowi Putinowi naprawdę spodobał się pomysł znacznego ograniczenia broni jądrowej – stwierdził Donald Trump.

Rosja reaguje na pomysł Trumpa. "Jak najszybciej"

Trump ma nadzieję, że jego starania, by zakończyć wojnę w Ukrainie, są w toku. – To jest tak ważne, żeby to zrobić, bo to jest absolutne pole śmierci, miliony żołnierzy giną. Nikt nie widział czegoś takiego od II wojny światowej. Leżą martwi na polach są tam miliony Rosjan i miliony Ukraińców – powiedział.

W piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do słów Donalda Trumpa. – Rosja i Stany Zjednoczone muszą jak najszybciej wznowić negocjacje w sprawie kontroli zbrojeń – powiedział Pieskow. Dodał, że Władimir Putin jest gotowy na rozmowę z Donaldem Trumpem, ale Moskwa czeka na jasny sygnał z Waszyngtonu.