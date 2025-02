HKU5-CoV-2 to nowy typ koronawirusa odkryty przez naukowców z Chińskiego Instytutu Wirusologii w Wuhan. Wirus jest przenoszony przez nietoperze, ale ma możliwość infekować ludzkie komórki, wykorzystując receptor ACE2, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Covid-19.

Nowy coronawirus

Wirus HKU5-CoV-2 został zidentyfikowany w niewielkiej liczbie nietoperzy z gatunku Pipistrellus zebranych w prowincjach Guangdong, Fujian, Zhejiang, Anhui i Guangxi w Chinach. Należy do linii koronawirusów blisko spokrewnionych z tym, który wywołał zespół bliskowschodniego układu oddechowego (MERS). Jest jednak tylko odlegle związany z SARS-CoV-2, wirusem odpowiedzialnym za pandemię Covid-19.

Nie wiadomo, cz HKU5-CoV-2 stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wiadomo co prawda, że wirus ten może infekować ludzkie komórki, nie oznacza to, że łatwo przenosi się z człowieka na człowieka. Na razie nie ma dowodów na zakażenia wśród ludzi. Naukowcy muszą jeszcze ustalić, jak powszechnie występuje ten szczep w środowisku oraz czy jest obecny w dzikich lub domowych zwierzętach. Mogłyby one stanowić pomost dla jego przeniesienia na ludzi.

Grozi nam kolejna epidemia?

Czy możemy spodziewać się kolejnych pandemii? Niestety, tak - uważa agencja Bloomberga. Wzrost liczby podróży lotniczych oraz handel międzynarodowy zwiększają ryzyko globalnego rozprzestrzeniania się nowej choroby. The Daily Mail okrzyknął HKU5-COV-2 "nowym koronawirusem, który może być przyczyną kolejnej pandemii". Nie jest to jednak do końca prawda. Według naukowców, nowy szczep koronawirusa ma potencjał zmutować w kierunku zarażenia człowieka, ale jego zaraźliwość jest aż 211 razy mniejsza niż SARS-COV-2.

Wirusolog odpowiada

Na temat wirusa HKU5-CoV-2 wypowiedział się dla Hunterbrook Mario Barro, doktor wirusologii i producent szczepionek, stwierdzając, że zbyt dużo w tym szkody dla faktycznego badania i analizowania potencjalnych zagrożeń wirusologicznych. Niebezpieczną sytuacją jest wszczynanie alarmu, gdy nie jest to konieczne, ponieważ wtedy nikt nie posłucha, gdy staniemy przed realnym zagrożeniem. Przyjrzałem się temu, co ludzie publikują i nie jest to dobrze wyważone. Nie powinniśmy bić na alarm z powodu tego badania. Powinniśmy świętować fakt, że jesteśmy świadomi istnienia tych różnych wirusów. Powinniśmy być bardziej ostrożni, zanim ogłosimy alarm na podstawie jednego artykułu naukowego – stwierdził Mario Barro.

Choć więc wszyscy zgodni są co o tego, że kolejna epidemia jest nieunikniona to jednak wirus HKU5-CoV-2 raczej nie jest w stanie jej wywołać.