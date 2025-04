Łazik Curiosity zbadał trzy odwierty w kraterze Gale. Naukowcy odkryli syderyt, czyli minerał zawierający duże ilości węglanów żelaza. To odkrycie wspiera teorię, że Mars kiedyś miał ciepły i wilgotny klimat. Wcześniej nie znaleziono tylu węglanów w jednym miejscu.

Co oznaczają węglany na Marsie?

Węglany tworzą się, gdy w atmosferze znajduje się dużo dwutlenku węgla. Ich obecność oznacza, że na Marsie mogła istnieć ciekła woda. Z czasem CO2 opadł i zmienił się w minerały – przez to planeta zaczęła się ochładzać. To mogło zniszczyć warunki do życia.\

Reklama

Czy Mars nadawał się do zamieszkania?

Prof. Ben Tutolo z NASA mówi wprost: To przełom. Odkrycie pokazuje, że Mars był kiedyś przyjazny dla życia. Modele naukowe, które to zakładały, okazały się trafne. Naukowcy zadają teraz kolejne pytanie: ile CO2 zostało uwięzione w skałach? To może wyjaśnić, dlaczego Mars utracił atmosferę i wodę. Prof. Tutolo łączy badania z pracą nad przechwytywaniem CO2 na Ziemi.