Deportacje nielegalnych imigrantów: co planuje administracja Trumpa?

Administracja Donalda Trumpa zamierza przetransportować nielegalnych imigrantów do Libii amerykańskim samolotem wojskowym - informuje dziennik „New York Times” i sugeruje, że operacja ta może rozpocząć się już w środę.

Krok ten - według gazety - stanowi znaczącą eskalację programu deportacyjnego administracji Trumpa, który już wcześniej wywołał burzę prawną i gorącą debatę polityczną. Wybór Libii jako miejsca deportacji budzi szczególny niepokój ze względu na trwający tam konflikt i niestabilną sytuację społeczną.

Organizacje broniące praw człowieka biją na alarm, opisując tamtejsze ośrodki zatrzymań dla migrantów jako miejsca „przerażające” i „godne pożałowania”. Co więcej, Departament Stanu USA odradza obywatelom podróże do Libii z uwagi na liczne zagrożenia.

Libia – kraj chaosu

Libia pozostaje głęboko podzielona politycznie między dwa rywalizujące rządy - uznawany przez ONZ gabinet w Trypolisie sprawuje władzę na zachodzie kraju, podczas gdy wschodnią część kontroluje rząd w Bengazi, kierowany przez wpływowego watażkę Chalifę Haftara.

„Stany Zjednoczone utrzymują formalne stosunki jedynie z rządem w Trypolisie. Jednak syn Haftara, Saddam, gościł w Waszyngtonie w zeszłym tygodniu, gdzie spotkał się z kilkoma przedstawicielami administracji Trumpa. Sam prezydent podczas swojej pierwszej kadencji utrzymywał przyjazne relacje z Haftarem, który kontroluje większość dochodowych pól naftowych Libii” – podkreśla „New York Times”.

Deportacja ma wywołać efekt odstraszający?

Plany transportu imigrantów do Libii są kolejnym kontrowersyjnym posunięciem w ramach polityki deportacyjnej administracji. Wcześniej doszło m.in. do deportacji Wenezuelczyków do Salwadoru, gdzie są przetrzymywani w więzieniu o zaostrzonym rygorze, a także wysłania setek migrantów do Panamy i Kostaryki.

Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że zamierza wskazać kolejne kraje gotowe „przyjmować i więzić” deportowanych.

Zdaniem niektórych obserwatorów, działania administracji wydają się być celowym sygnałem, mającym zniechęcić potencjalnych nielegalnych imigrantów wizją ciężkich warunków, jakie mogą ich czekać po deportacji.