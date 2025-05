Watykan wybrał nowego papieża! Biały dym nad Kaplicą Sykstyńską

W czwartek wieczorem, drugiego dnia konklawe, dokładnie po godzinie 18, nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym – jednoznaczny znak, że kardynałowie dokonali wyboru nowego papieża. Zgromadzeni na Placu Świętego Piotra wierni zareagowali wybuchami radości i modlitwą, witając nowego pasterza Kościoła katolickiego.

Spośród 133 kardynałów elektorów, którzy wzięli udział w głosowaniu, szybko udało się osiągnąć wymaganą większość dwóch trzecich głosów. W tym gronie znaleźli się przedstawiciele aż 71 krajów, w tym czterech Polaków: kardynałowie Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski oraz Grzegorz Ryś.

Konklawe rozpoczęło się 7 maja po śmierci papieża Franciszka. Było to największe zgromadzenie elektorów w historii papieskich wyborów. Obradom przewodniczył kard. Pietro Parolin, były sekretarz stanu, który jako najstarszy rangą kardynał-biskup uprawniony do udziału w konklawe, pełnił funkcję dziekana.

Konklawe 2025. Tak przebiegało głosowanie kardynałów

Pierwsze głosowanie, które odbyło się we wtorek, nie przyniosło rozstrzygnięcia – z komina Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się czarny dym. Zgodnie z procedurą, od drugiego dnia możliwe były aż cztery głosowania dziennie – po dwa rano i dwa po południu. Jeżeli papież nie zostałby wybrany po 13 turach, przewidziana byłaby jednodniowa przerwa.

Kilka minut po ukazaniu się białego dymu na plac wkroczyła Gwardia Szwajcarska, a oczekujący tłum przygotowywał się na moment ogłoszenia nowego papieża. Zgodnie z tradycją, jego imię ogłosił protodiakon – kardynał Dominique Mamberti, wypowiadając słynne słowa: "Habemus Papam".

Nowy papież 2025. Watykan ogłosił nazwisko nowego papieża!

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych. Z wykształcenia jest doktorem prawa kanonicznego, a od wielu lat pełni odpowiedzialne funkcje w Kurii Rzymskiej. Od 2023 roku kieruje Dykasterią ds. Biskupów, a równolegle przewodniczy Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Zanim objął wysokie stanowiska w Watykanie, przez lata pracował na misjach w Peru. W Trujillo był m.in. prefektem zakonnego seminarium. Międzynarodowe uznanie zdobył jako przełożony generalny zakonu augustianów, którym kierował w latach 2001–2013. W 2014 roku przyjął sakrę biskupią.

Papież Franciszek docenił jego doświadczenie i zaufanie, mianując go 30 stycznia 2023 roku prefektem Dykasterii ds. Biskupów oraz przewodniczącym Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, a także wynosząc go do godności arcybiskupa. Kilka miesięcy później, 9 lipca, Prevost został kreowany kardynałem diakonem, a 6 lutego 2025 roku – kardynałem biskupem.

Papież Leon XIV przemówił do wiernych. Pierwsze słowa nowego papieża

Leon XIV pojawił się na balkonie bazyliki św. Piotra po godz. 19. w białej sutannie z karmazynową peleryną. Był bardzo wzruszony. W pierwszych słowach zwrócił się do wiernych.

- Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, który oddał życie za nasze grzechy. Chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do waszych serc, dotarło do waszych rodzin i całej ziemi. Pokój niech będzie z wami - powiedział nowy papież.

- Nie tylko pragniemy, ale i potrzebujemy pokoju w tych czasach. To pokój Chrystusa Zmartwychwstałego, który rozbraja. Boga, który kocha nas wszystkich, bez żadnych warunków. Zachowujemy ten głos, słaby, ale zawsze odważny, papieża Franciszka, który błogosławił Rzym. Papież, który błogosławił Rzym, udzielał swojego błogosławieństwa całemu światu. Pozwólcie, żebym kontynuował to błogosławieństwo, Bóg kocha nas wszystkich, (...) wszyscy jesteśmy w rękach Boga. (...) Zjednoczeni idźmy do przodu, Chrystus nas prowadzi, świat potrzebuje jego światła - powiedział nowy papież Leon XIV.

- Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi. Chce podziękować współbraciom kardynałom. Chcę iść razem z wami, pracować razem, mężczyźni i kobiety. Jestem synem świętego Augustyna, który powiedział: z wami jestem chrześcijaninem. (...) Razem możemy iść w kierunku ojczyzny, którą nam przygotował Bóg - dodał papież.