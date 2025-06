Rzecznik zdążył też powiedzieć, że Izrael posiada potencjał, który pozwoli mu się obronić, bez pomocy sojuszników, przed każdym irańskim atakiem.

Defrin poinformował, że jak dotąd siły izraelskie trafiły ponad 200 celów w Iranie.

Zapewnił, że Izrael nie pozwoli Teheranowi "zmierzać ku pozyskaniu bomby atomowej" ani rozwijać rakiet, których zadaniem jest uderzenie w państwo żydowskie.

Iran atakuje Izrael. Dziesiątki rakiet, syreny w Jerozolimie i Tel Awiwie

Izraelskie wojsko poinformowało w piątek wieczorem, że zidentyfikowało rakiety wystrzelone z Iranu w kierunku Izraela. Armia Izraela podjęła działania mające na celu zneutralizowanie "zagrożenia".

Państwowa telewizja Iranu potwierdziła, że irańska armia wystrzeliła rakiety w kierunku Izraela. Według agencji Irna "irańska odpowiedź na atak Izraela rozpoczęła się".

Jak podała agencja AFP, w stronę Izraela lecą dziesiątki rakiet, a w Jerozolimie słychać było syreny alarmowe oraz eksplozje. Syreny zawyły także w Tel Awiwie.

Jednocześnie izraelska armia wezwała ludzi w całym kraju do szukania schronienia w bezpiecznych miejscach. "Ludzie proszeni są o przejście do chronionego obszaru i pozostanie tam do odwołania" - podano w komunikacie.