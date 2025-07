Felix Baumgartner zginął w Porto Sant'Elpidio nad Adriatykiem, w regionie Marche we Włoszech. Austriackie media donoszą, że stracił kontrolę nad motoparalotnią. Według lokalnej straży pożarnej, Baumgartner nagle poczuł ból, co doprowadziło do utraty kontroli. Spadł na teren basenu w ośrodku wypoczynkowym Le Mimose. Zginął na miejscu. Niestety, podczas upadku uderzył pracownicę hotelu, która trafiła do szpitala z urazem szyi.

Paralotnia Baumgartnera rozbiła się o drewnianą konstrukcję obok basenu. Ratownicy podkreślili, że konsekwencje mogły być o wiele poważniejsze, ponieważ w basenie w momencie wypadku przebywało wiele osób, w tym dzieci.

Felix Baumgartner. Legendarny skoczek

Felix Baumgartner na zawsze zapisał się w historii 14 października 2012 roku. Wykonał wtedy skok ze stratosfery z wysokości 38 969,4 metrów w ramach projektu Red Bull Stratos. Podczas tej próby pobił trzy światowe rekordy:

