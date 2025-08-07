Kontrole min. do 15. września

Rząd w Berlinie zaprowadził tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych Niemiec w połowie września 2024 roku. Na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią obowiązywały one już wcześniej, od października 2023 roku. W lutym br. rząd Olafa Scholza zadecydował o przedłużeniu kontroli do 15 września.

W podkaście "Table.Today.” Dobrindt zapowiedział, że kontrole będą utrzymane także po tym terminie. Zgadzamy się z naszymi europejskimi sąsiadami, że kontrole graniczne są konieczne, dopóki system ochrony granic zewnętrznych UE nie zacznie działać prawidłowo - stwierdził.

W lipcu polityk CSU odwiedził polską granicę z Białorusią, wraz z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem był na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym Połowce-Pieszczatka.

Intensyfikacja kontroli granicznych

Krótko po objęciu w maju urzędu ministra spraw wewnętrznych Dobrindt zarządził intensyfikację kontroli granicznych. Z granic Niemiec zaczęto m.in. odsyłać osoby ubiegające się o azyl, które zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi byłyby przyjmowane na terytorium RFN.

Z danych niemieckiego MSW wynika, że od maja liczbę funkcjonariuszy pilnujących niemieckich granic zwiększono z 11 tys. do 14 tys. Służby zmieniły harmonogramy dyżurów, zrezygnowano z części szkoleń, bardziej restrykcyjnie udzielane są też urlopy. Obecny rząd Friedricha Merza uważa nasilenie kontroli granicznych za sukces i zwraca uwagę na mniejszą liczbę wniosków o azyl składanych w Niemczech. Od stycznia do lipca władze zarejestrowały 70 011 wniosków złożonych po raz pierwszy. To spadek w porównaniu z 2024 rokiem, gdy do lipca odnotowano 140 783 takie wnioski.

Ile osób zawrócono z Niemiec do Polski?

Z danych przekazanych PAP przez niemiecką policję wynika, że w 2023 roku liczba osób zawróconych z Niemiec do Polski wyniosła 1711, rok później wjazdu odmówiono 9387 razy, a w tym roku do maja - 2765.

W środę w Polsce weszło w życie rozporządzenie przedłużające kontrole na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 60 dni, do 4 października. Pierwsze rozporządzenie szefa MSWiA przywróciło kontrole na tych granicach na okres od 7 lipca do 5 sierpnia.