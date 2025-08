Sytuacja na granicach była tematem odprawy z wojewodami i szefami służb; podczas niej minister Kierwiński mówił o zamykaniu szlaku wschodniego na "nielegalną migrację".

"Nielegalna migracja przenosi się na inne odcinki"

"98 proc. szczelności naszej zapory powoduje, że służby białoruskie, służby rosyjskie i nielegalna migracja przenoszą się na inne odcinki" - powiedział. "Dziś podstawowym zagadnieniem, nie tylko dla nas, ale dla naszych partnerów w Unii Europejskiej jest domknięcie, jeśli mogę użyć takiego słowa, szlaku, który przeniósł się na Litwę i Łotwę" - dodał.

Kontrole dłuższe o dwa miesiące

Stąd, jak wyjaśnił min. Kierwiński, przywrócenie czasowych kontroli na granicach: niemieckiej i litewskiej oraz decyzja o ich przedłużeniu o kolejne dwa miesiące. "W piątek stosowne rozporządzenie zostało wydane i zostało skierowane celem notyfikacji do Komisji Europejskiej" - przekazał. Kontrole, jak dodał Kierwiński, mają obowiązywać do 4 października. "We wrześniu będziemy podejmować decyzję jakie będą kolejne kroki w tym zakresie w w oparciu o dane Straży Granicznej, wojska i policja" - przekazał.

Pełne porozumienie

Szef MSWiA dodał też, że o decyzjach zostali poinformowani "wszyscy nasi partnerzy". "Jest pełne zrozumienie naszych europejskich partnerów, bo (...) te decyzje mają domykać szlak migracyjny, który dziś odtworzył się przez Litwę i Łotwę" - dodał.

185 osób cofniętych na granicach z Litwą i Niemcami

"Od 7 lipca do 2 sierpnia odmówiliśmy wjazdu do Polski 185 cudzoziemcom; na granicy z Niemcami 124 osobom, na granicy z Litwą - 61 osobom" - powiedział w niedzielę komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan. "Od 7 lipca do 2 sierpnia na obu granicach, na granicy z Niemcami i Litwą poddaliśmy kontroli ponad 493 tys. osób. Na granicy z Niemcami było to ponad 279 tys.; na granicy z Litwą blisko 214 tys." - poinformował gen. Bagan podczas niedzielnej odprawy szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego z wojewodami i szefami służb.

Dodał, że w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na obu granicach skontrolowano ponad 234 tys. środków transportu. Na granicy z Niemcami było to ponad 126 tys., na granicy z Litwą - ponad 108 tys.