Groźne burze przez całą niedzielę

W pasie wschodniej Polski obowiązują ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami. Alertem II stopnia objęto woj. podlaskie i część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie I stopnia wydano dla części woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Według IMGW, burzom na tych obszarach będą towarzyszyć silne opady deszczu (lokalnie do 45 mm), porywy wiatru (lokalnie do 80 km/h) oraz grad. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 23.

Fala ulew, porywisty wiatr

Ostrzeżenie I stopnia przed silnym deszczem z burzami wydano dla woj. pomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego i części woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. Pojawią się tam opady deszczu do 40 mm, burze i porywy wiatru do 60 km/h. Alert obowiązuje do godz. 16.

Upały w części Polski

IMGW ostrzega też przed upałem; ostrzeżeniem I stopnia objęto woj. lubelskie i część woj. podlaskiego i mazowieckiego. Termometry na tym obszarze wskażą w niedzielę od 29 st. C do 31 st. C.

Alerty I i II stopnia

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.