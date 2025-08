Policja odnotowuje trend spadkowy

Dla porównania, w 2012 roku doszło w Holandii do 43 614 włamań, a trzy lata później, w 2015 – do 31 124. Choć w 2022 roku liczba takich przestępstw nieco wzrosła (do 11 678), to w kolejnych latach ponownie zaczęła spadać. Mimo ogólnego trendu spadkowego, w czternastu gminach liczba włamań utrzymała się na podobnym poziomie lub nieznacznie wzrosła. W skali kraju były to jednak niewielkie wartości.

Reklama

Liczba włamań zmniejszyła się co najmniej o połowę

W większości holenderskich gmin spadek był wyraźny. W ciągu ostatnich dziesięciu lat w 257 gminach liczba włamań zmniejszyła się co najmniej o połowę. Największy spadek odnotowano w położonej w prowincji Brabancja Północna gminie Best, gdzie w pierwszym półroczu 2025 roku doszło do zaledwie jednego włamania – o 98 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 roku, kiedy takich przypadków było 47.