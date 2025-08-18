Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Obaj przywódcy uścisnęli sobie dłonie, a Trump poklepał Zełenskiego po ramieniu.
Zełenski, ubrany w czarną marynarkę, i Trump, w tradycyjnym granatowym garniturze, podali sobie dłonie przed wejściem do Zachodniego Skrzydła. Trump nie odpowiedział na pytania dziennikarzy dotyczące jego przesłania dla Ukrainy.
Prezydent Ukrainy wszedł do Białego Domu innym wejściem niż wcześniej przybyli europejscy przywódcy, którzy zostali powitani przez Trumpa na czerwonym dywanie. Zełenskiego powitał szpaler wojskowy.
