Melania Trump rozpoczęła list słowami o "cichych marzeniach" każdego dziecka, które marzy o "miłości, możliwościach i bezpieczeństwie". Wezwała Putina do "przywrócenia im melodyjnego śmiechu" i do podjęcia działań na rzecz ochrony ich niewinności. "Tak śmiała idea przekracza wszelkie ludzkie podziały, a pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra" – napisała Melania Trump, kończąc list słowami: "Nadszedł czas".

Liczba porwanych dzieci

Władze w Kijowie szacują, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tysięcy ukraińskich dzieci. Są one poddawane rusyfikacji, indoktrynacji, a starsze dzieci wysyła się na szkolenia wojskowe.

Nakaz aresztowania Putina

Udział w przymusowych przesiedleniach był podstawą do wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania dla Putina w 2023 roku.